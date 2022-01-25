В Краснодаре автомобиль в ДТП перевернулся на крышу. Есть пострадавший

В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» сообщили, что ночью в Краснодаре на перекрестке улиц Ставропольской и Старокубанской перевернулась иномарка после столкновения с другими автомобилями.

В пресс-службе УМВД по Краснодару Юга.ру рассказали, что ДТП произошло в 00:05 25 января. Установлено, что в аварии участвовали три автомобиля.

Водитель автомобиля Ford Transit ехал по улице Старокубанской в сторону Селезнева и на регулируемом перекрестке столкнулся с Renault Logan и Hyundai Solaris. В результате автомобиль Renault перевернулся на крышу, его пассажир пострадал. Медпомощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

Как писали Юга.ру, в конце декабря в Сочи грузовик вылетел на обочину и несколько раз перевернулся. Водитель скончался на месте.