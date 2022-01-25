Количество заболевших коронавирусом на Кубани приближается к тысяче человек в день

Последние две недели в Краснодарском крае с каждым днем выявляют всё больше людей, заболевших коронавирусом

Если 10 января врачи зафиксировали 310 случаев, то 25 января — уже 935. Среди заразившихся 559 женщин и 376 мужчин, в том числе 144 ребенка.

Больше всего заболевших за последние сутки в Краснодаре — 621 человек. В Сочи — 36, в Армавире — 33, Туапсинском районе — 22, в Горячем Ключе и Белореченском районе — по 18, в Ленинградском — 16, в Выселковском — 15, в Анапе, Новороссийске и Калининском районе — по 13.

Далее показатели распределились следующим образом:

в Тбилисском районе — 11;

в Геленджике и Ейском районе — по 10;

в Апшеронском и Новопокровском районах — по 8;

в Новокубанском, Крымском и Усть-Лабинском районах — по 7;

в Кавказском, Северском и Темрюкском районах — по 6;

в Динском и Крыловском районах — по 5;

в Успенском районе — 4;

в Приморско-Ахтарском и Староминском районах — по 3;

в Кореновском, Красноармейском и Павловском районах — по 2;

в Курганинском, Лабинском, Тимашевском, Тихорецком и Щербиновском муниципалитетах — по 1.

За весь период пандемии от коронавируса скончались 10 тыс. 18 заболевших, в том числе 7 человек за последние сутки. В настоящее время в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 96 пациентов, еще 7 — на ЭКМО.

Как писали Юга.ру, 19 января на Кубани официально подтвердились случаи заражения штаммом «омикрон». В Краснодаре положительные результаты дали тесты двух мужчин. Ранее вице-губернатор Игорь Галась заявил, что в случае выявления в крае омикрон-штамма в течение суток возобновится работа обсерваторов — в Анапе, Сочи и Краснодаре.