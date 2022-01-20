«В Москву тяжело пригласить иностранцев, в Краснодар еще тяжелее». Галицкий — о новом тренере и лимите легионеров

19 января президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий поговорил с журналистам «Матч ТВ» о футболе в клубе и в России. Собрали главное

Сергей Галицкий ответил на несколько вопросов журналистов о выборе главного тренера (ранее Галицкий выступал против иностранных специалистов в клубе) и развития футбола в России.

Увольнение Ганчаренко и назначение Фарке Говоря об уходе Виктора Ганчаренко и назначении Даниэля Фарке, Галицкий сказал, что немецкий специалист «ставит ту игру, которая нам нужна». «Говорить, что он вылетел из АПЛ, неправильно. Там был слабый состав. Нам нужен тренер, который поставит игру «Краснодару». Никто не знает, будет ли результат», — сказал Галицкий. Он также заявил, что в системе клуба сейчас нет тренера, который смог вы возглавить команду с сильными футболистами, он еще не вырос в системе клуба. По поводу Ганчаренко он сказал, что он проделал хорошую работу.

«Мы внимательно смотрели тренерский состав, имеющийся на российском рынке. Но мы видели, что никто нашу стилистику не даст из тех тренеров, которые свободны на рынке. Более того — нет и на западном рынке. В Москву тяжело пригласить тренеров, в Краснодар еще тяжелее. Бытовых вопросов, начиная, что в школе у нас нет иностранных групп (говорящих на других языках)… Переговоры у нас были очень тяжелые. Мы на флажке договорились, мы могли войти в предсезонку без тренера. Тренер, который возглавил «Краснодар», дает стиль игры клубу. Это для нас самое важное. И ни один тренер в «Краснодаре» не был уволен за результат», — сказал Галицкий. Он добавил, что в состав клуба в ближайшее время могут войти еще несколько воспитанников школы.

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О ситуации с лимитом на легионеров в российском чемпионате «Первое, если мы говорим о внутреннем чемпионате, то неважно, какой лимит на легионеров, все в равных условиях. Если мы еще играем в еврокубках, где лимита нет и условно «Сити» может выйти с 11 иностранцами, то российских игроков недостаточно. Плюс короткая скамейка. То, что сейчас муссируется в прессе: 8 легионеров на поле, 12 в заявке, когда ты можешь себе позволить в Лиге чемпионов или Лиге Европы выставлять больше иностранцев, то я думаю, это оптимальный вариант. Но важна позиция государства, так как многие клубы финансируются с помощью государства. Как я понимаю, слухи не беспочвенные, и надеюсь, это расширение произойдет. Когда приходят футболисты, которые ничего не добились, но требуют зарплату по 2 миллиона долларов только потому, что есть лимит, — вряд ли это хорошо… Я ни за что не поменяю Сафонова, Сперцяна, Черникова на других футболистов. Они дальше будут прогрессировать», — сказал Галицкий. Галицкий не оставляет идею выставить в составе 11 выпускников академии «Мы доведем одиннадцать выпускников до состава. Никто не заметил, что мальчики сразу встали в состав. Если видим, что они не проходят, отдадим их. Разговаривал с Фарке. Он в восторге от молодых. Может, Сперцян обидится, но когда мы сыграли с «Нижним Новгородом», мне помощники сказали, что он сидел и плакал. Я не должен такое говорить. Когда я говорил про мальчиков, я имею в виду это. Не забуду, когда человек подписывал контракт и не смотрел на цифры. Вот об этом я говорю», — уточнил Галицкий.

О победе в российском чемпионате «Что надо сделать «Краснодару», чтобы стать чемпионом? Нужно иметь такой же бюджет, как у «Зенита». Чудес не бывает. Не видел, чтобы «ПСЖ» с таким бюджетом последние места занимал. Худшее, что придумали, — это финансовый fair play. Мы не можем себе позволить сделать так, чтобы у клубов был равный бюджет. Это странная вещь. Нахождение в футболе — это максимальная радость для людей, которые любят футбол. Мы хотим выиграть Кубок, мы хотим стать чемпионами, но, может быть, этого вообще не случится. Но все равно это лучшее время, которое я провожу. Потому что это любимая нами игра. Нам не нужна победа любой ценой, отстоять весь матч стеной, отбиться — это не для футбольного клуба, а для игрушки. Вы привели в пример Геркуса, может, для него это так, но он должен смириться, что есть другие люди. Я уважаю его право думать по-другому, но мы такие», — сказал Галицкий. Он уверен, что по составу клуб должен входить в тройку лидеров РПЛ, а не занимать пятое место.

О Магомеде-Шапи Сулейманове и Данииле Уткине По словам Галицкого, Сулейманов прогрессирует в аренде. В клубе ждут его обратно. Он также напомнил, что на прогресс Шапи повиляла болезнь. «Уткин захотел практику, мы отдали его. Сулейманову также нужна была практика, он хочет вернуться, но более сильным. Чтобы Уткин вернулся, должно быть его согласие, он наш выпускник. Хотим, чтобы он вернулся, но будет конкуренция… Около десяти футболистов сейчас играют в премьер-лиге», — сказал Галицкий. Он дополнил, что скоро заканчиваются контракты у Виктора Классона и Реми Кабэллы, с ними ведутся переговоры о продлении.

Галицкий — о расширении РПЛ.

О расширении РПЛ Галицкий сказал, что поддерживает возможные в российском футболе. «Я за то, чтобы игр было больше через большее количество команд. Глубоко убежден, что первые две команды, которые сейчас идут в лидерах ФНЛ, вряд ли были бы намного слабее, чуть усилившись, чем те команды, которые находятся в подвале турнирной таблицы РПЛ. В российском чемпионате нижние команды отнимают гораздо больше очков, чем в чемпионатах топ-5. Поэтому я за расширение, но за гладкий чемпионат», — сказал Галицкий.