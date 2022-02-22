Englishdom открыл набор на корпоративный английский

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  • © Фото sweetlouise, с сайта pixabay.com
    © Фото sweetlouise, с сайта pixabay.com

Онлайн-школа Englishdom проводит индивидуальное и корпоративное обучение английскому языку

Во многих профессиональных сферах нужны навыки делового и разговорного английского. Если компания не организовывает бесплатные курсы, то она может обратиться в лингвистический центр. Онлайн-школа Englishdom одна из таких.

Курсы корпоративного английского в Englishdom доступны для сотрудников различных профессий. Занятия проводятся 2-3 раза в неделю один на один с преподавателем. Время занятия — 50 минут. Englishdom обеспечивает взаимодействие с локальным преподавателем или носителем языка.  

Преподаватели школы обучают по многим программам и подбираются индивидуально под каждого студента. Также они проходят регулярные тренинги повышения квалификации, что помогает добиться качественного результата по окончанию обучения.

Englishdom предлагает удобный и оптимальный график онлайн-обучения. Учебник, лекции и учебные файлы всегда находятся в открытом доступе. Также обучаемый сможет практиковать разговорную речь с новыми людьми. Английский в Englishdom доступен через мобильное приложение.

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