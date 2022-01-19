В пригороде Новороссийска второй день отключают свет. В некоторых районах аварии удалось устранить

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

18 января три энергоаварии оставили без света жителей Новороссийска

В Новороссийске утром 18 января без электричества остались жители Борисовки, Цемдолины и 8-й Щели. Аварийное отключение произошло около 7:00. Кроме того, из-за отсутствия электричества школа № 27 в Мысхако не отапливалась.

Позже вечером того же дня электричество отключили в поселке Гайдук. О причине в муниципальном центре управления не сообщили.

В пресс-службе администрации Новороссийска 19 января Юга.ру сказали, что электричество восстановили во всех населенных пунктах еще вчера. В том числе в школе в Мысхако.

Сейчас в городе из-за аварии без света остаются жители сел Глебовское и Васильевка, переулков Мачтового и Звездного, улиц Морской и Лучезарной.

ЖКХ Новороссийск Энергетика

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