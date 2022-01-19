В Сочи экстренно приземлился самолет из-за смерти пассажира

19 января 68-летний мужчина скончался на борту самолета Москва — Пафос. Рейс экстренно приземлился в Сочи около 11:17.

«В самолете мужчине стало плохо, и он скончался. В аэропорт вызвали бригаду медиков, которые констатировали смерть пассажира», — пояснили в пресс-службе аэропорта.

Пассажиров высадили в зону ожидания вылетов. На борту работают полицейские. Вылет запланирован на 15:00.

Как писали Юга.ру, 14 января в Краснодаре экстренно посадили самолет, чтобы госпитализировать полуторагодовалого ребенка.