В Сочи экстренно приземлился самолет из-за смерти пассажира

Краснодарский край

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру
    © Фото Влада Александрова, Юга.ру

Самолет Москва — Пафос экстренно сел в Сочи из-за смерти пассажира

19 января 68-летний мужчина скончался на борту самолета Москва — Пафос. Рейс экстренно приземлился в Сочи около 11:17.

«В самолете мужчине стало плохо, и он скончался. В аэропорт вызвали бригаду медиков, которые констатировали смерть пассажира», — пояснили в пресс-службе аэропорта.

Пассажиров высадили в зону ожидания вылетов. На борту работают полицейские. Вылет запланирован на 15:00.

Как писали Юга.ру, 14 января в Краснодаре экстренно посадили самолет, чтобы госпитализировать полуторагодовалого ребенка.

Аэропорты смерть Сочи

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В Сочи экстренно приземлился самолет из-за смерти пассажира
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