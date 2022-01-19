В Краснодаре сын владельца СТО продал снегоболотоход клиента

В Краснодаре с СТО украли и продали снегоболотоход стоимостью 1,8 млн рублей

В полицию Краснодара обратился местный житель с заявлением о краже снегоболотохода. Мужчина рассказал, что оставил машину на СТО у своего знакомого на ремонт и сезонное хранение. Спустя время техники на месте не оказалось. Сумма ущерба составила 1,8 млн рублей.

Оказалось, что снегоболотоход украл 33-летний сын хозяина СТО. Мужчина решил продать автомобиль и нашел покупателя, который вывез технику эвакуатором. Деньги, полученные от продажи, он потратил.

33-летнего краснодарца полицейские задержали на одной из улиц города. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража). Мужчина находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по этой статье предусматривает десять лет лишения свободы.

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