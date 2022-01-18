В Краснодаре из-за аварии на электросетях на восьми улицах отключили свет

По данным единой диспетчерской службы города, из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилось несколько подстанций. В результате без света остались жители домов на улицах Вольной, Бригадной, Наримановской, Раздольной, Пластуновской, Капитальной в Карасунском округе.

Также жители города сообщили Юга.ру, что свет пропал в домах на улицах Байбакова, Зиповской и Котлярова. Горожане не могут дозвониться в ЕДДС и узнать о причинах отключения и сроках восстановления электроэнергии.