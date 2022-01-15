В Прикубанском округе Краснодара около 1 тыс. человек остались без света

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы АО «НЭСК-электросети»
    © Фото пресс-службы АО «НЭСК-электросети»

Субботним утром, 15 января, у части жителей Прикубанского округа Краснодара отключилось электричество

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило на единый номер 112 в 10:00 утра. О происшествии уведомил диспетчер филиала АО «НЭСК-Электросети» «Краснодарэлектросеть».

Электричество пропало в тридцати многоквартирных жилых домах на улицах Славянской, Толбухина, Красных Партизан, Темрюкской, там живет около 1 тыс. человек.

По данным единой диспетчерской службы Краснодара причиной отключения подстанции «Западная — 2» стало повреждение линии электропередач. Отключилось шесть трансформаторных подстанций.

Служба сообщила, что восстановительные работы могут продлиться до пяти часов, но уже около полудня жительница дома по ул. Славянской написала в инстаграме edds_krd, что в ее доме дали свет. При этом другой пользователь написал об отключении электроэнергии в районе 9-го километра Ростовского шоссе.

ЕДДС Краснодара напоминает, что единый телефон вызовы экстренных служб — 112, а при авариях на объектах ЖКХ нужно звонить по номерам 050 и 214-33-36.

Аварии ЖКХ Краснодар Энергетика

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