На Кубани до весны продлили режим повышенной готовности

В Краснодарском крае до 1 марта продлилb режим повышенной готовности. Это значит, что на Кубани сохраняется масочный режим, система QR-кодов, медотводов и справок о вакцинации для посещения кафе, спортивных учреждений и объектов розничной торговли (кроме магазинов с продуктами и аптек). QR-коды, справки о вакцинации и медотводы нужны будут в том числе для посещения административных зданий государственными гражданскими служащими всех министерств и ведомств.