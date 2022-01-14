На Кубани до весны продлили режим повышенной готовности
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности до 1 марта 2022 года. В регионе сохранятся все действующие ограничения
В Краснодарском крае до 1 марта продлилb режим повышенной готовности. Это значит, что на Кубани сохраняется масочный режим, система QR-кодов, медотводов и справок о вакцинации для посещения кафе, спортивных учреждений и объектов розничной торговли (кроме магазинов с продуктами и аптек). QR-коды, справки о вакцинации и медотводы нужны будут в том числе для посещения административных зданий государственными гражданскими служащими всех министерств и ведомств.
Разрешенные массовые мероприятия должны проходить с соблюдением требований Роспотребнадзора, говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодарского края.
Ранее Юга.ру сообщали, губернатор Кубани 19 ноября 2021 года подписал постановление о введении новых антиковидных мер. Они действуют до 18 января.