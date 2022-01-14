На Ставрополье на реке образовалась плотина из мусора
Реку Калаус в Ставропольском крае заполнило огромной кучей мусора. В местной администрации обещали все убрать
На кучу пластика и других отходов в реке обратил внимание местный житель и сообщил журналистам. Мусорная плотина образовалась на реке Калаус, которая находится между городом Светлоградом и селом Шведино в Ставропольском крае.
На место выехали журналисты городского издания «Петровские вести» и сняли, что происходит с рекой. По словам автора видео, отходы скопились из-за упавшего дерева:
«Это просто какой-то кошмар. Бутылки, пенопласт — в общем, все, что может плыть, остановилось благодаря тополю. Пока прохладно, дышать тут более-менее можно, но летом это будет вонь».
На ситуацию отреагировали чиновники городского округа, которому принадлежит территория. 14 января вместе с сотрудниками минприроды они пообещали убрать отходы.
В уборке участвует 54 сотрудника МЧС Ставропольского края. Избавиться от мусора планируют к 17:00. Весь пластик отвезут на переработку.
Для уборки пригнали спецтехнику. На берегу реки установили экскаватор и оборудовали спуск к воде. Мусор будут вылавливать подъемным краном.