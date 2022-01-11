В Сочи ночью сгорел частный дом

Краснодарский край

Распечатать

  • © Кадр видео из телеграм-канала «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi
    © Кадр видео из телеграм-канала «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi

В ночь на 11 января в Сочи начался пожар в частном доме

Пожар сняли на видео очевидцы и поделились в социальных сетях. В телеграм-кале «ЧП Сочи» написали, что горел частный дом. Возгорание произошло ближе к утру на улице Тепличной в Хостинском районе. По словам автора поста, пожарные приехали, когда огонь уже охватил крышу. 

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что сообщение о пожаре в диспетчерскую поступило в 5:54. Спасатели прибыли на место в 6:11 и установили, что огонь охватил 50 кв. метров.

В ведомстве назвали горящее здание хозпостройкой. Ее тушили 9 человек личного состава МЧС. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 6:20.

Напомним, утром 6 января в Адлерском районе Сочи загорелся дом. Его тушили 22 пожарных. А в конце декабря в Сочи сгорела СТО.

Пожары Сочи

Новости

Мэрия Краснодара пообещала демонтировать вывески, не отвечающие дизайн-коду
В Сочи ночью сгорел частный дом
Еще один детский сад построят в районе Горхутора Краснодара
Власти Краснодара рассказали, когда начнут достраивать заброшенную поликлинику в ГМР
В Краснодаре временно отключили светофоры в районе улиц Сормовской и Старокубанской
На свалке в Новороссийске разлилась загрязненная вода

Лента новостей

Знаменитости, ушедшие в 2021 году. Кого потеряли мир, Россия и Кубань
Сегодня, 14:01
Знаменитости, ушедшие в 2021 году. Кого потеряли мир, Россия и Кубань
Краснодару собираются выделить 1 млрд рублей на закупку трамваев
Вчера, 19:08
Краснодару собираются выделить 1 млрд рублей на закупку трамваев
Когда именно начнут закупать новый транспорт, не уточняют
Вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди нашли в СИЗО
Вчера, 21:39
Вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди нашли в СИЗО
Защита чиновника пыталась добиться изменения меры пресечения

Реклама на сайте