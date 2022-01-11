В Сочи ночью сгорел частный дом

В ночь на 11 января в Сочи начался пожар в частном доме

Пожар сняли на видео очевидцы и поделились в социальных сетях. В телеграм-кале «ЧП Сочи» написали, что горел частный дом. Возгорание произошло ближе к утру на улице Тепличной в Хостинском районе. По словам автора поста, пожарные приехали, когда огонь уже охватил крышу.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что сообщение о пожаре в диспетчерскую поступило в 5:54. Спасатели прибыли на место в 6:11 и установили, что огонь охватил 50 кв. метров.

В ведомстве назвали горящее здание хозпостройкой. Ее тушили 9 человек личного состава МЧС. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 6:20.

Напомним, утром 6 января в Адлерском районе Сочи загорелся дом. Его тушили 22 пожарных. А в конце декабря в Сочи сгорела СТО.