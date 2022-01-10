Из-за европейских фронтальных разделов на Кубани похолодает до -12 °С

Синоптики Краснодарского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды предупредили, что в ближайшие несколько дней в Краснодарском крае ожидаются сложные погодные условия.

На территорию края надвигаются холодные фронтальные разделы с северо-западных районов Европы. Они пройдут через акваторию Черного моря. Погода начнет ухудшаться в ночь на 11 января и сохранится 12-13 января.

Будут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Из-за этого видимость на дорогах сократится до 500-1000 метров. Ночью и утром 12 января ожидается гололед и налипание мокрого снега. Также похолодание будет сопровождаться порывами ветра до 15-20 м/с. Температура в крае ночью и утром понизится до -7...-12 °C. Днем будет -4...-9°C.

В горах и на горных перевалах видимость ухудшится до 300-1000 метров. Ожидается сильный снег и резкое понижение температуры воздуха. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредили о лавиноопасности.