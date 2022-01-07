В центре Краснодара насмерть переехали лежавшего на пешеходном переходе человека

Краснодарский край

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  • ДТП © Фото Юга.ру
    ДТП © Фото Юга.ру

В центре Краснодара на улице Красной насмерть сбили пешехода

О происшествии стало известно вечером 6 января из соцсетей. На опубликованных с места аварии кадрах видно, что на проезжей части лежит накрытое тело.

Согласно комментарию пресс-службы УМВД по Краснодару, в 19:40 краснодарец в возрасте 20 лет на «Мерседесе» ехал по улице Красной со стороны Чапаева в сторону Ленина. Он остановился на запрещающий сигнал светофора на пересечении Красной и Карасунской, после чего дождался, когда загорится зеленый свет и поехал.

На проезжую часть на пешеходном переходе лег мужчина, чего водитель не заметил и наехал на него. В результате пострадавший скончался от полученных травм на месте.

Как 7 января сообщил начальник пресс-службы УМВД Артём Коноваленко, личность погибшего не установлена, по факту случившегося проводится проверка. 

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