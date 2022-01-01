Новый налоговый вычет, вино только из винограда и другие законодательные изменения 2022 года

Зоопаркам и дельфинариям нужно будет получать лицензии, а повысится не только МРОТ и стоимость коммунальных услуг, но и минимальная цена пачки сигарет

О том, как изменится законодательство в отношении владельцев автомобилей и водителей, Юга.ру писали в декабре. В частности, ужесточатся меры наказания за повторные и последующие нарушения ПДД. Например, для тех, кто в четвертый раз превысит скорость, выедет на встречную полосу движения или трамвайные пути, штраф вырастет до 600 тыс. рублей, а возможное лишение свободы до трех лет.

Вот в каких областях также изменятся законодательные нормы и какие еще значимые изменения ждут россиян в 2022 году.

— для получения пенсий и доплат к пенсиям теперь не нужно будет писать заявление;

— техосмотр автомобиля перестанет быть обязательным для всех;

— слово «вино» и его производные нельзя будет использовать и писать на этикетках алкогольных напитков, сделанных не из виноградного сока;

— теперь можно будет получить налоговый вычет за траты на фитнес-клуб и бассейн;

— зоопарки, дельфинарии и другие учреждения, в которых содержат животных «в культурно-зрелищных целях», должны будут получать лицензию;

— с 1 июля чтобы получить медицинскую помощь, не нужно будет предъявлять полис ОМС, достаточно паспорта;

— с 18 января до 12 апреля пройдет очередной этап программы кешбэка для путешествий по России. Чтобы получить возврат части стоимости тура, нужно будет выбрать программу на сайте мирпутешествий.рф и оплатить ее картой «Мир».

Кроме того, повысятся:

— стоимость коммунальных услуг вырастет в среднем на 4%;

— минимальная цена пачки сигарет вырастет до 112 рублей;

— МРОТ вырастет до до 13 026 рублей для трудоспособного населения, для пенсионеров — до 10 277 рублей, а для детей — до 11 592 рублей.

Подробнее об этих и других законодательных новациях читайте в публикации проекта «Сноб».