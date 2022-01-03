В Сочи полицейские нашли мужчину, который стрелял из автомата в воздух

Полицейские установили личность мужчины, который открыл стрельбу из автомата на одной из улиц Сочи. Автомат оказался охолощенным

По данным сочинского УВД, в Сочи мужчина открыл стрельбу из автомата на глазах у местных жителей. После случившегося очевидцы вызвали полицию. Сотрудники МВД установили личность нарушителя, им оказался 35-летний местный житель. Автомат, из которого стрелял подозреваемый, оказался охолощенным. Его изъяли и отправили на экспертизу.