В Сочи полицейские нашли мужчину, который стрелял из автомата в воздух

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы УВД Сочи
    © Фото пресс-службы УВД Сочи

Полицейские установили личность мужчины, который открыл стрельбу из автомата на одной из улиц Сочи. Автомат оказался охолощенным

По данным сочинского УВД, в Сочи мужчина открыл стрельбу из автомата на глазах у местных жителей. После случившегося очевидцы вызвали полицию. Сотрудники МВД установили личность нарушителя, им оказался 35-летний местный житель. Автомат, из которого стрелял подозреваемый, оказался охолощенным. Его изъяли и отправили на экспертизу.

В полиции уточнили, что в результате стрельбы никто не пострадал. Решается вопрос о привлечении хозяина автомата к ответственности, сообщили в УВД Сочи.

Полиция Сочи Стрельба

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