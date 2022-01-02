В Краснодаре авария оставила без света 1200 жителей

2 января в Прикубанском округе Краснодара электричество отключили для 1200 человек

В 9:45 об аварии сообщил диспетчер ОДС филиала АО «НЭСК-Электросети» «Краснодарэлектросеть». Она затронула садовые товарищества «Радуга», «Хуторок», «Хуторок-2», «Кубань», «Нива», «Ива».

Единая дорожно-диспетчерская служба не уточнила количество жилых домов, но назвала примерное число отключенного населения — 1200 человек, в том числе — 400 детей. Социально-значимых объектов в зоне отключения нет.

Отключение произошло из-за падения одного из столбов линии электропередач 6-10 кВ. Это вывело из строя подстанцию «Витаминкомбинат» ВК-11 и еще 16 трансформаторных подстанций.

Электрики намерены восстановить питание не позднее 15:00.