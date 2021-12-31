Полиция опечатала краснодарский ночной клуб «Руки вверх»

В ночь на 31 декабря правоохранителями был закрыт и опечатан клуб «Руки вверх» в Краснодаре

В ночь на 31 декабря полиция совместно с сотрудниками краевого департамента потребительской сферы провела рейд по ночным клубам Краснодара в поисках нарушений санитарно-эпидемиологиеских ограничений.

В результате рейда был закрыт и опечатан до решения суда ночной клуб «Руки вверх» на улице Северной. Как пояснил департамент потребсферы в своем инстаграм-аккаунте, столь радикальные меры связаны с тем, что «в заведении проводились досуговые (развлекательные) мероприятия, персонал заведения находился без средств индивидуальной защиты органов дыхания», а «ночной клуб "Руки вверх" уже неоднократно нарушал режим функционирования «Повышенная готовность» и требования Роспотребнадзора».

Помимо этого, рейдом были выявлены нарушения еще в одном заведении — лаунж-баре «Дым Дымыч» на Сормовской: там после 23:00 были обнаружены посетители, курящие кальян. Теперь владельцу этого бара грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, что меры повышенной готовности в Краснодарском крае были значительно усилены 1 ноября 2021 года.