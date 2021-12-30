В Краснодаре больше 12 тыс. человек остались без воды

В Пашковском микрорайоне Краснодара 30 декабря из-за аварии без воды остались 12 тыс. 200 человек

Информация об отключении холодного водоснабжения поступила в ЕДДС около 11:33. На водопроводных сетях международного аэропорта Краснодара прорвало трубу диаметром 200 мм.

Под отключение попали многоэтажные дома на улицах Бершанской № 406, 408, 410, 412, 418, 419, 415, 421, 423, на улице улица Лавочкина — № 3, 7, 9, Фадеева — № 402, 404, 413, 427, 429, 429/1, 429/2 и на улице 1 Мая № 71, 73, 75, 75/1, 69.

Всего без холодной воды остались 12 тыс. 200 человек, в том числе 4 тыс. детей. Социально значимые объекты не попали в зону отключения. Ориентировочно, водоснабжение обещают восстановить в 17:00.