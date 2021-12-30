Синоптики Кубани рассказали о погоде на Новый год

В гидрометцентре Кубани рассказали, какой будет погода с 30 декабря по 1 января

Так, в Краснодаре 30 декабря обещают переменную облачность без существенных осадков, в первой половине дня туман. Днем будет дуть восточный ветер 4-9 м/с, а воздух прогреется до 9-11 °C.

По краю в этот день пройдут небольшие осадки в виде дождя, в предгорьях и горах с мокрым снегом, днем преимущественно без осадков. Местами туман. Днем ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха днем 2-7 °C, в южной половине края — 9-14 °C, в горах — 0-5 °C.

На Черноморском побережье переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточной четверти 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха 11-16 °C.

31 декабря и 1 января местами в Краснодарском крае пройдет дождь и мокрый снег. В Новый год в отдельных районах ожидаются сильные осадки. Местами будет налипание мокрого снега, гололед и туман.

Ожидается северо-восточный ветер с переходом на западный и юго-западный 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Днем 1 января местами порывы до 15-20 м/с, в горах — 20-25 м/с.

Температура воздуха днем 31 декабря составит 2-7 °C, в южной половине края — 7‑12 °C. Днем 1 января будет 4-9 °C. В ночь с 31 декабря на 1 января в крае ожидается -2…3 °C.

На Черноморском побережье 31 декабря прогнозируют небольшие осадки, а 1 января пройдет дождь. Ветер 6-11 м/с, днем 1 января порывы до 15-17 м/с. В ночь на Новый год 3-8 °C. Днем 1 января будет 8-13 °C.