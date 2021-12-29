В Сочи завели уголовное дело на мужчину, который держал в заложниках свою мать

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео телеграм-канала «Че происходит? Сочи/Адлер», t.me/chepsochi
    © Кадр из видео телеграм-канала «Че происходит? Сочи/Адлер», t.me/chepsochi

В Сочи мужчина удерживал в доме 62-летнюю мать. При задержании он стрелял в полицейских

Вечером 28 декабря в пабликах Сочи сообщили о стрельбе на улице Красной. Очевидец написал, что мужчина держит в заложниках свою мать.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что около 20:00 в полицию Сочи поступило сообщение от жителей улицы Красной. Они сказали, что из одного дома слышны хлопки, похожие на выстрелы.

После приезда полицейских стало ясно, что стрелял 31-летний мужчина. Он уже имеет судимость и состоял на учете в психнаркодиспансере. Вместе с ним в доме находилась его 62-летняя мать.

В момент задержания мужчина начал стрелять в сотрудников Росгвардии. Тогда для обезоруживания они ранили его в руку. Других пострадавших нет.

В Следственном комитете в отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия).

Мужчину задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. По делу назначили ряд экспертиз. По данным СК, задержанный страдает психическим заболеванием, эту информацию проверяют.

Полиция Сочи Стрельба

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