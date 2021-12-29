В Сочи завели уголовное дело на мужчину, который держал в заложниках свою мать

В Сочи мужчина удерживал в доме 62-летнюю мать. При задержании он стрелял в полицейских

Вечером 28 декабря в пабликах Сочи сообщили о стрельбе на улице Красной. Очевидец написал, что мужчина держит в заложниках свою мать.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что около 20:00 в полицию Сочи поступило сообщение от жителей улицы Красной. Они сказали, что из одного дома слышны хлопки, похожие на выстрелы.

После приезда полицейских стало ясно, что стрелял 31-летний мужчина. Он уже имеет судимость и состоял на учете в психнаркодиспансере. Вместе с ним в доме находилась его 62-летняя мать.

В момент задержания мужчина начал стрелять в сотрудников Росгвардии. Тогда для обезоруживания они ранили его в руку. Других пострадавших нет.

В Следственном комитете в отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия).

Мужчину задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. По делу назначили ряд экспертиз. По данным СК, задержанный страдает психическим заболеванием, эту информацию проверяют.