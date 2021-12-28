В Краснодаре коммунальщик напал на пенсионерку, которая попросила показать разрешение на рубку деревьев во дворе многоэтажки

27 декабря во дворе многоквартирного дома на улице Трудовой славы в Краснодаре один из рабочих напал на пенсионерку. Женщина попросила показать порубочный билет

28 декабря телеграм-канал «Телетайп Краснодар» опубликовал видео, снятое на улице Трудовой славы. По словам автора ролика, один из рабочих, который спиливал деревья во дворе многоквартирного дома, набросился на местную жительницу после просьбы показать порубочный билет. Женщина также попросила не кидать в ее палисадник обрезки деревьев. После этого рабочий напал на мужчину, который проходил мимо с семьей и попытался успокоить его. Все это происходило на глазах у ребенка.

После случившегося пострадавшие написали заявление в полицию, однако там отказались принимать видео и высылать на место происшествие наряд.

Позже ситуацию прокомментировали в краевом управлении СУ СК России по Краснодарскому краю. «Следователи проверяют информацию и устанавливают обстоятельства произошедшего и личности участников», — говорится в сообщении ведомства. О проверке действий сотрудников МВД, которые, по словам пострадавших, отказались направлять на место случившегося наряд полиции, не сообщается.