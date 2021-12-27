В Отрадненском районе суд вынес приговор охотнику, который незаконно добыл семь косуль. За убийство животных он заплатит 1 млн рублей

Краснодарский край

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  • Охота © Фото с сайта pixabay.com
    Охота © Фото с сайта pixabay.com

В Отрадненском районе суд вынес приговор охотнику, который незаконно убил семь косуль. За смерть животных он заплатит 1 млн рублей

Суд установил, что в марте 2020 года житель Карачаево-Черкесской Республики со знакомыми выехал в Отрадненский район, где на территории охотничьих угодий «Крокус» застрелил трех косуль. Разрешения на охоту он при этом не получал. В ноябре 2020 года мужчина незаконно застрелил еще четырех косуль.

Против него возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, группой лиц по предварительному сговору, с применением механического транспортного средства, с причинением особо крупного ущерба».

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Во время суда браконьер взял вину на себя, сообщив, что животных он убивал самостоятельно. От дачи показаний он отказался, но раскаялся в содеянном и сказал, что сожалеет о случившемся.

Судья Отрадненского районного суд признал его виновным по двум эпизодам дела о незаконной охоте и приговорил к условному сроку — 3,5 года. Также его лишили права охотиться на 2 года и обязали выплатить министерству природы Краснодарского края 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Согласно разъяснению прокуратуры, охотой в России признается выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча диких птиц и зверей. Охота является незаконной, если осуществляется вопреки запрету, лицом, не имеющим права на охоту или получившим лицензию без необходимых оснований, осуществляемая вне отведенных мест, в запрещенные сроки, запрещенными орудиями и способами.

Браконьерство Отрадненский район Охота Правосудие

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