В Отрадненском районе суд вынес приговор охотнику, который незаконно добыл семь косуль. За убийство животных он заплатит 1 млн рублей

В Отрадненском районе суд вынес приговор охотнику, который незаконно убил семь косуль. За смерть животных он заплатит 1 млн рублей

Суд установил, что в марте 2020 года житель Карачаево-Черкесской Республики со знакомыми выехал в Отрадненский район, где на территории охотничьих угодий «Крокус» застрелил трех косуль. Разрешения на охоту он при этом не получал. В ноябре 2020 года мужчина незаконно застрелил еще четырех косуль.

Против него возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, группой лиц по предварительному сговору, с применением механического транспортного средства, с причинением особо крупного ущерба».