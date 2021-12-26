Краснодарке, на которую набросились с кулаками в трамвае, отказали в возбуждении дела

Напомним, в ноябре в одном из краснодарских трамваев произошла потасовка . Причиной послужил отказ девушки надеть маску. Сначала пассажирку оскорбляли, а затем другая пассажирка начала драку.

В пресс-службе адвокатского бюро «Правовой статус» сообщили, что полиция отказалась возбуждать уголовное дело.

Адвокат пострадавшей Лады Кирьяновой Алексей Иванов сказал, что из-за полученных травм она все еще находится на больничном. Результаты лечения хотели приобщить к делу, но полиция вынесла отказное постановление.

«При этом отказ ничем по существу не мотивирован — ведь полицейские даже не установили и не опросили тех самых пассажиров, которые линчевали Ладу под предводительством кондуктора. Да и самого кондуктора тоже никто не опрашивал. То есть никаких мер предварительного расследования предпринято не было, Лада ещё на больничном, а в возбуждении дела уже отказано!» — прокомментировал адвокат.

Также в пресс-службе добавили, что адвокат и его подопечная на этом не остановятся. Они будут добиваться отмены отказного постановления.