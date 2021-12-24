В Новороссийске из-за пожара в общежитии эвакуировали 81 человека

Краснодарский край

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  • © Кадр видео из инстаграма chernysheva2, instagram.com/chernysheva2
    © Кадр видео из инстаграма chernysheva2, instagram.com/chernysheva2

В Новороссийске вечером 23 декабря загорелось троллейбусное общежитие. Спасатели эвакуировали людей

Пожар случился 23 декабря около 16:36 на улице Видова в девятиэтажном троллейбусном общежитии. Об этом сообщили очевидцы в местных пабликах. 

Первые подразделения пожарных прибыли на место в 15:51. По прибытию они установили, что площадь возгорания составила 120 кв. метров. Спасатели эвакуировали 81 человека. Пострадавших нет. 

Локализовали огонь в 17:25. Полностью потушить пожар удалось в 17:50, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в 2019 году в этом общежитии уже был пожар. Тогда горела квартира на четвертом этаже. Пожарным удалось спасти 15 человек. Причиной возгорания стало короткое замыкание.

Новороссийск Пожары

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