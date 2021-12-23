День «Роза Хутор» отметят 25 декабря в Сочи

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Традиционный праздник День «Роза Хутор» пройдет в горах Сочи 25 декабря

Праздник посвящен открытию сезона катания, который стартовал на курорте 22 декабря. День «Роза Хутор» начнется с выступления уличного оркестра TD Band на нижней базе курорта и в горной Олимпийской деревне.

«TD Band — это не просто духовой оркестр, это концептуальный и самостоятельный уличный театр. Они являются резидентами проекта «Театральный демарш» во главе с российской актрисой театра и кино, певицей, а также директором Театра на Таганке Ириной Апексимовой. После многолетнего опыта игры в самых разных стилях — классическая музыка, диксиленд, джаз, поп, рок, фанк, техно, хип-хоп, ска и другое, музыканты работают над аранжировками и записью своих собственных композиций», — рассказали организаторы.

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Начиная с 16:00 на площади у Ратуши гостей ждет фестиваль глинтвейна. Все желающие смогут попробовать шесть авторских сортов этого напитка, включая безалкогольный, познакомиться с многочисленными способами его приготовления и поучаствовать в мастер-классах и конкурсах. Фестиваль глинтвейна продлится на «Роза Хутор» до 29 декабря. В мероприятии примут участие фермеры новой волны из Анапского винодельческого региона.

С 19:00 на сцене у Ратуши появятся dj-сеты от петербургского диджеинга и DJ Rich Rudeboyz — участник фестивалей «Казантип XX», g-shock scratch battle и др. Декорациями к музыке станет лазерное шоу на здании Ратуши. Завершится День «Роза Хутор» в 22:00 праздничным фейерверком.

  • © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Учитывая эпидемиологическую обстановку и требования Роспотребнадзора, все мероприятия пройдут на открытом воздухе с соблюдением необходимых мер безопасности.

Как сообщали ранее Юга. ру, на курорте «Роза Хутор» 22 декабря стартовал горнолыжный сезон.

отдых Праздники Роза Хутор Сочи

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