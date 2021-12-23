День «Роза Хутор» отметят 25 декабря в Сочи

Праздник посвящен открытию сезона катания, который стартовал на курорте 22 декабря. День «Роза Хутор» начнется с выступления уличного оркестра TD Band на нижней базе курорта и в горной Олимпийской деревне.

«TD Band — это не просто духовой оркестр, это концептуальный и самостоятельный уличный театр. Они являются резидентами проекта «Театральный демарш» во главе с российской актрисой театра и кино, певицей, а также директором Театра на Таганке Ириной Апексимовой. После многолетнего опыта игры в самых разных стилях — классическая музыка, диксиленд, джаз, поп, рок, фанк, техно, хип-хоп, ска и другое, музыканты работают над аранжировками и записью своих собственных композиций», — рассказали организаторы.