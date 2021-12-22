В Краснодарском крае увеличили размер курортного сбора

Документ представила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Мария Золотухина. Законопроект предусматривает изменение размера курортного сбора до 50 рублей в 2022 году на территории Сочи и до 30 рублей на остальных территориях, входящих в зону эксперимента.



Повышение сбора, по словам Марии Золотухиной, обусловлено необходимостью увеличения поступлений в бюджет края, направляемых на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.



«Мы делаем все, чтобы отдых в крае был лучше, качественнее, комфортнее. Но на это нужны деньги. Эти средства мы используем для создания качественных условий отдыха для всех, кто приезжает к нам», — заявил Вениамин Кондратьев.