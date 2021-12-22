В Краснодарском крае увеличили размер курортного сбора
22 декабря парламентарии рассмотрели изменения в законы Краснодарского края «О введении курортного сбора» и «Об административных правонарушениях»
Документ представила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Мария Золотухина. Законопроект предусматривает изменение размера курортного сбора до 50 рублей в 2022 году на территории Сочи и до 30 рублей на остальных территориях, входящих в зону эксперимента.
Повышение сбора, по словам Марии Золотухиной, обусловлено необходимостью увеличения поступлений в бюджет края, направляемых на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.
«Мы делаем все, чтобы отдых в крае был лучше, качественнее, комфортнее. Но на это нужны деньги. Эти средства мы используем для создания качественных условий отдыха для всех, кто приезжает к нам», — заявил Вениамин Кондратьев.
По словам Юрия Бурлачко, сбор был задуман как механизм обновления курортной сферы. За счет собранных средств проводилось благоустройство населенных пунктов курортных территорий, в каждом из них появились пешеходные маршруты, арт-объекты, зоны отдыха.
«Нам необходимо развивать территории. Ведь на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные суммы. Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому. Но с учетом ежегодно растущего турпотока это выльется в суммы, вполне достаточные для того, чтобы заметно преобразить вид наших курортов, сделать их привлекательнее и повысить конкурентоспособность на мировом и российском рынках туруслуг», — отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Как сообщали ранее Юга.ру, депутаты ЗСК обсудили развитие детского отдыха на Кубани.