В Краснодаре на аукционе MOST продали 53 лота на сумму 5,4 млн рублей

В этом году лоты суммарно оценивали почти в 12 млн. рублей. Разбег эстимейта (ожидаемой стоимости) от 15 до 730 тыс. рублей. Удалось продать 53 работы из 73, что примерно 72,6%. Годом ранее — 84%. В сумме ценители искусства купили произведений на более чем 5,4 млн рублей.

По результатам торгов 12 работ ушли по цене, превышающей оценочную стоимость. Самым дорогим реализованным лотом стала картина Тенгиза Шамова, покупатель отдал за нее 275 тыс. рублей при начальной цене 100 тыс. рублей. Картины «Глазок» Анастасии Кузнецовой-Руф и In room Игоря Михайленко ушли с молотка за 250 тыс. рублей. Также в тройку лидеров по итоговой стоимости вошла работа Владимира Колесникова, за которую заплатили 225 тыс. рублей.

Самые дорогие по начальной цене лоты реализовать не удалось. Работы Airdrop и Head of Priest краснодарской группы Recycle (400 и 550 тыс. рублей соответственно), металлический «Заяц» Маши Богораз (680 тыс. рублей), картины «Тишина» Ильи Гапонова (450 тыс. рублей) и Hotpoint Китакима (350 тыс. рублей) не нашли покупателей.

«В целом мы довольны итогами. Надо понимать, что такое аукцион и современное искусство в принципе. Оно либо резонирует со зрителем, либо нет. Резонировать может так, что человек теряет берега и готов купить произведение за любую сумму. Другие способны рационально оценивать свои текущие потребности. Время тяжелое на дворе, доходы у населения снизились, возможно, теперь люди смотрят на ценник более внимательно. Или работы просто не нашли своего почитателя, такое тоже бывает. Однако в «Типографии» у нас был аншлаг, желающих посетить аукцион было очень много», — прокомментировал основатель MOST Роман Левицкий.

Сегодня на MOST необязательно приходить. С 2019 года в аукционе можно поучаствовать онлайн, следя за ходом торгов на сайте. В этом году таким образом продали четыре произведения.

Прибыль от аукциона направят на поддержку «Типографии». Генеральный спонсор события в этом году — сеть магазинов «Алкотека» — выделяла деньги на масштабную рекламную кампанию, а агентство «Медиатрон», в свою очередь, все полученные за свои услуги средства направило в краснодарский центр современного искусства.

В 2020 году удалось реализовать 65 из 77 работ на общую стоимость более 8 млн рублей. Самым дорогим арт-объектом торгов стала работа «Триумф F1» краснодарского художника Дмитрия Котлярова. Запечатленный на холсте момент раскупоривания трех бутылок шампанского купили за 550 тыс. рублей, что превысило стартовую цену почти в десять раз. Пластиковая скрижаль Tablet of covenant арт-группы Recycle ушла с молотка за 470 тыс. рублей. За лот «Маржа с персиками» группировки ЗИП покупатель отдал 330 тыс. рублей.