Вакцинацию от ковида внесли в национальный календарь прививок

Минздрав России утвердил национальный календарь профилактических прививок и внес туда вакцинацию от коронавируса. Документ опубликовали на сайте ведомства.

В нем сказано, что к приоритету первого уровня относятся лица в возрасте 60 лет и старше, взрослые, работающие по отдельным профессиям, медработники, люди с хроническими заболеваниями и жители городов-миллионников.

Также в список попали подростки от 12 до 17 лет. Их вакцинация проводится по письменному согласию одного из родителей или законных представителей.

Как писали Юга.ру, по новым правилам сертификат о перенесенном ковиде теперь смогут получить неофициально переболевшие и те, кто привились иностранной вакциной. Документ будет действовать полгода.