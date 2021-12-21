Вакцинацию от ковида внесли в национальный календарь прививок

Краснодарский край

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  • © Фото Steven Cornfield с сайта unsplash.com
    © Фото Steven Cornfield с сайта unsplash.com

Минздрав внес вакцину от Covid-19 в национальный календарь прививок

Минздрав России утвердил национальный календарь профилактических прививок и внес туда вакцинацию от коронавируса. Документ опубликовали на сайте ведомства. 

В нем сказано, что к приоритету первого уровня относятся лица в возрасте 60 лет и старше, взрослые, работающие по отдельным профессиям, медработники, люди с хроническими заболеваниями и жители городов-миллионников.

Также в список попали подростки от 12 до 17 лет. Их вакцинация проводится по письменному согласию одного из родителей или законных представителей. 

Как писали Юга.ру, по новым правилам сертификат о перенесенном ковиде теперь смогут получить неофициально переболевшие и те, кто привились иностранной вакциной. Документ будет действовать полгода. 

Вакцинация Коронавирус Министерство здравоохранения РФ

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