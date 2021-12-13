Сертификаты о перенесенном ковиде теперь смогут получить неофициально переболевшие

Вице-премьер России Татьяна Голикова 13 декабря заявила, что теперь сертификаты и перенесенном коронавирусе будут выдавать по уровню антител. Получить документ смогут даже те, кто не обратился за медпомощью.

«Граждане, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител. Мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат «да» или «нет». Затем результат будут сверять с базой положительных тестов и при совпадении ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, человеку будет выдаваться сертификат. Он будет действовать год», — цитирует Голикову ТАСС.