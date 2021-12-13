Сертификаты о перенесенном ковиде теперь смогут получить неофициально переболевшие
В Госдуме 13 декабря рассказали о новых правилах выдачи ковид-сертификатов
Вице-премьер России Татьяна Голикова 13 декабря заявила, что теперь сертификаты и перенесенном коронавирусе будут выдавать по уровню антител. Получить документ смогут даже те, кто не обратился за медпомощью.
«Граждане, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител. Мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат «да» или «нет». Затем результат будут сверять с базой положительных тестов и при совпадении ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, человеку будет выдаваться сертификат. Он будет действовать год», — цитирует Голикову ТАСС.
Те, кто не сдавал ПЦР-тесты, но думает, что переболел, также смогут сдать тест на антитела. В случае их наличия у человека, будет выдаваться сертификат на полгода.
Кроме того, по новым правилам сертификат на полгода выдадут тем, кто привился иностранной вакциной. Но для этого нужно будет сдать тест на антитела. Также получить сертификат на шесть месяцев смогут привившиеся вакциной «Спутник V» россияне, которые находятся за границей, в том числе в Абхазии и Южной Осетии, на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Как писали Юга.ру, до конца 2021 года в России начнут вакцинировать подростков. Для этого Минздрав зарегистрировал «Гам-ковид-вак M».