В Сочи ночью пожарные больше часа тушили горящую СТО

В ночь на 21 декабря в Сочи загорелась станция технического обслуживания автомобилей

О пожаре сообщили очевидцы в местных пабликах. СТО «Фара» по улице Голубые Дали загорелась около 2:00. На момент прибытия пожарных огонь полностью охватил здание.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что сообщение о возгорании поступило в 2:16. Пожарные приехали на место в 2:26. К тому времени площадь огня составила 240 кв. метров, горели два этажа.

Открытое горение ликвидировали в 3:15. Полностью пожар потушили в 3:42. К ликвидации пожара от МЧС привлекли 15 человек и 6 единиц спецтехники.