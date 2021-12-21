В Сочи ночью пожарные больше часа тушили горящую СТО

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео телеграм-канала «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi
    © Кадр из видео телеграм-канала «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi

В ночь на 21 декабря в Сочи загорелась станция технического обслуживания автомобилей

О пожаре сообщили очевидцы в местных пабликах. СТО «Фара» по улице Голубые Дали загорелась около 2:00. На момент прибытия пожарных огонь полностью охватил здание.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что сообщение о возгорании поступило в 2:16. Пожарные приехали на место в 2:26. К тому времени площадь огня составила 240 кв. метров, горели два этажа.

Открытое горение ликвидировали в 3:15. Полностью пожар потушили в 3:42. К ликвидации пожара от МЧС привлекли 15 человек и 6 единиц спецтехники.

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