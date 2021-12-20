Юрий Цицкиев стал новым заместителем мэра Сочи. Он будет курировать сразу несколько направлений
20 декабря в мэрии Сочи сообщили о кадровых перестановках. Заместителем главы города Юрий Цицкиев
По данным пресс-службы администрации Сочи, в зону ответственности Цицкиева войдут вопросы физической культуры, спорта, охраны окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности. Также он будет курировать вновь создаваемый департамент по реализации программы комплексного развития Сочи до 2030 года.
Ранее Югаю.ру писали, что правительство России выделило почти 139 млрд рублей на реновацию Сочи. Эти средства направят на социально-экономическое развитие курорта до 2030 года.
Программа комплексного развития города начнется в 2023 году. По этой программе в городе планируют обновить инженерную инфраструктуру: водопровод, канализация, берегоукрепление.
Читайте также:
Мэр Сочи Алексей Копайгородский сравнил проект по масштабу с олимпийской стройкой. В 2023 году планируется обеспечить водоснабжением микрорайон Благодать и село Верхнениколаевское, где выделены земельные участки семьям, имеющим трех и более детей. До 2024 года построят сети водоснабжения и водоотведения в Молодежном микрорайоне Лазаревского района Сочи. В этот же срок планируется наладить водоснабжение участков, выделенных многодетным семьям, в Кудепсте, поселках Вардане и Аше.
Кто такой Юрий Цицкиев. Юрий Цицкиев работал заместителем руководителя по капитальному строительству ФГБУ «Канал имени Москвы». С 2008 по 2011 год работал директором в ГБУ «Кадровый центр департамента культуры города Москвы». С ноября 2011 года по февраль 2017 года руководил Московским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». С января по май 2019 года занимал пост директора ООО «Черноморнефтегаз газификация».