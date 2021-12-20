Юрий Цицкиев стал новым заместителем мэра Сочи. Он будет курировать сразу несколько направлений

20 декабря в мэрии Сочи сообщили о кадровых перестановках. Заместителем главы города Юрий Цицкиев

По данным пресс-службы администрации Сочи, в зону ответственности Цицкиева войдут вопросы физической культуры, спорта, охраны окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности. Также он будет курировать вновь создаваемый департамент по реализации программы комплексного развития Сочи до 2030 года.

Ранее Югаю.ру писали, что правительство России выделило почти 139 млрд рублей на реновацию Сочи. Эти средства направят на социально-экономическое развитие курорта до 2030 года.

Программа комплексного развития города начнется в 2023 году. По этой программе в городе планируют обновить инженерную инфраструктуру: водопровод, канализация, берегоукрепление.

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Мэр Сочи Алексей Копайгородский сравнил проект по масштабу с олимпийской стройкой. В 2023 году планируется обеспечить водоснабжением микрорайон Благодать и село Верхнениколаевское, где выделены земельные участки семьям, имеющим трех и более детей. До 2024 года построят сети водоснабжения и водоотведения в Молодежном микрорайоне Лазаревского района Сочи. В этот же срок планируется наладить водоснабжение участков, выделенных многодетным семьям, в Кудепсте, поселках Вардане и Аше.