В Геленджике сотни человек обратились к губернатору против генплана

Краснодарский край

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  • © Скриншот с ютуб-канала «Жизнь на море»
    © Скриншот с ютуб-канала «Жизнь на море»

Жители Геленджика заявили, что ни одно их предложение не удовлетворено властями

Напомним, в октябре администрация Геленджика пригласила жителей на общественные слушания по генплану, который вызвал недовольство и народные сходы — люди испугались, что их лишат жилья и земли из-за изменения статуса земельных участков. Юга.ру писали о начале возмущений и собрали обзор после итоговых слушаний 16 ноября. 30-минутный выпуск о протестах против генпланов Анапы и Геленджика снял ютуб-канал «Редакция». Власти регулярно заявляли, что действуют в интересах граждан и рассмотрят тысячи заявлений от горожан, касающиеся изменений зональности.

18 декабря они также записали видеообращение к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

«Уважаемый губернатор, вы говорите о развитии санаториев и здравниц, а на территории бывших санаториев возводятся апарт-отели и шикарные особняки. О доступности природных ресурсов каждому гражданину — а у нас на этих территориях ремонт яхт и свалки со строительным мусором. Вы распорядились земли сельхозназначения сохранять для виноградарства и ввести запрет на перевод в другую категорию, а мы видим, что в проекте генерального плана земли выведены в зону отдыха для проекта «Марьина усадьба», где территория застройки больше, чем сами виноградники», — заявили в обращении.

Во время акции активисты также заявили, что 61 из 75 территориальных общественных самоуправлений курорта подписали отказ от изменений в генплане.

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«Проведенные встречи инициативной группы жителей города с администрацией результата не дали. Ни одно предложение от местных жителей не удовлетворено», — заявили активисты.

Также на сходе выступил председатель геленджикского общества репрессированных и почетный житель Геленджика Иван Атмачев. Он сделал упор на то, что среди недовольных много жителей Геленджика в нескольких поколениях. «Здесь не индейцы, которых в резервацию хотят отправить, а живые люди, которые хотят жить здесь и никуда не собираются уезжать», — заключил Атмачев.

Голосование депутатов по изменениям в генплане Геленджика запланировано на 26 декабря.

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В Геленджике сотни человек обратились к губернатору против генплана
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