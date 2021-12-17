В ейской школе ученица ранила одноклассника сувенирным ножом-бабочкой

Краснодарский край

Распечатать

  • Скорая помощь © Фото Влада Александрова, Юга.ру
    Скорая помощь © Фото Влада Александрова, Юга.ру

16 декабря школе Ейска № 20 девочка ударила ножом в плечо одноклассника. В этом деле теперь разбираются следователи и прокуратура

По данным краевой прокуратуры, 16 декабря в средней школе № 20 в Ейске одна из учениц поссорилась с одноклассником. После этого она достала из рюкзака нож-бабочку и ранила мальчика. Серьезных травм школьник не получил.

После этого следователи начали проверку, а несовершеннолетнюю допросили. По словам девочки, нож-бабочка — это сувенир. Она купила его летом 2021 года в местном магазине. Школьница хранила его дома, но 16 декабря принесла с собой в школу.

Известно, что несовершеннолетняя не состоит на профилактическом учете и воспитывается в неполной семье.

Прокуратурой также организована проверка организации учебного процесса в школе.

Ейский район Насилие Прокуратура Следственный комитет Школьники

Новости

Промывку труб с водой в районе Западного обхода в Краснодаре продлили до 20 декабря
В Краснодаре появился новый микрорайон. Он называется «Любимово»
В Новороссийске спасли кота, который на три дня застрял под крыльцом
В ейской школе ученица ранила одноклассника сувенирным ножом-бабочкой
После шоу Малахова о тимашевском морге СК назначил проверку судмедэкспертиз Кубани
Мэрия Краснодара не рассматривала проект строительства храма в Юбилейном. Но он есть

Лента новостей

Архитектор показал, как исправить ошибки Западного обхода в Краснодаре
Сегодня, 10:30
Архитектор показал, как исправить ошибки Западного обхода в Краснодаре
«Эйва» из «Аватара» и золотые дети
Вчера, 14:02
«Эйва» из «Аватара» и золотые дети
Показываем, как украсили парк «Краснодар» к Новому году
Показывают и продают красивое
Сегодня, 13:53
Показывают и продают красивое
Что, зачем и почем можно купить на аукционе MOST в Краснодаре

Реклама на сайте