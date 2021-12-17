В ейской школе ученица ранила одноклассника сувенирным ножом-бабочкой

16 декабря школе Ейска № 20 девочка ударила ножом в плечо одноклассника. В этом деле теперь разбираются следователи и прокуратура

По данным краевой прокуратуры, 16 декабря в средней школе № 20 в Ейске одна из учениц поссорилась с одноклассником. После этого она достала из рюкзака нож-бабочку и ранила мальчика. Серьезных травм школьник не получил.

После этого следователи начали проверку, а несовершеннолетнюю допросили. По словам девочки, нож-бабочка — это сувенир. Она купила его летом 2021 года в местном магазине. Школьница хранила его дома, но 16 декабря принесла с собой в школу.

Известно, что несовершеннолетняя не состоит на профилактическом учете и воспитывается в неполной семье.