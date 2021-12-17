Краснодарец разбил кирпичами двери краевой администрации
Вечером 16 декабря мужчина кидал кирпичи в стекла на дверях администрации Кубани
В телеграм-канале «Краснодар.Край.Коротко» написали, что около 21:00 16 декабря мужчина подошел с сумкой к дверям администрации Краснодарского края. Затем он стал доставать оттуда кирпичи и бросать их в стекла.
Охранники вызвали Росгвардию и завели мужчину внутрь здания. Оттуда его вывели в наручниках. После этого на место происшествия приехала полиция.
В пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали, что задержанному мужчине 48 лет, судим ранее он не был. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (Вандализм).
Полиция проводит следственные мероприятия и устанавливает мотивы действий задержанного. Ему грозит арест до трех месяцев
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