Краснодарец разбил кирпичами двери краевой администрации

Краснодарский край

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  • © Фото из телеграм-канала «Краснодар.Край.Коротко», t.me/KKkorotko
    © Фото из телеграм-канала «Краснодар.Край.Коротко», t.me/KKkorotko

Вечером 16 декабря мужчина кидал кирпичи в стекла на дверях администрации Кубани

В телеграм-канале «Краснодар.Край.Коротко» написали, что около 21:00 16 декабря мужчина подошел с сумкой к дверям администрации Краснодарского края. Затем он стал доставать оттуда кирпичи и бросать их в стекла.

Охранники вызвали Росгвардию и завели мужчину внутрь здания. Оттуда его вывели в наручниках. После этого на место происшествия приехала полиция.

В пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали, что задержанному мужчине 48 лет, судим ранее он не был. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (Вандализм).

Полиция проводит следственные мероприятия и устанавливает мотивы действий задержанного. Ему грозит арест до трех месяцев

Как писали Юга.ру, в 2018 году мужчина разбил стекла дверей в администрации Ейского района. А в 2016 году в Туапсе подожгли городскую мэрию. 

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