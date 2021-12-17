«Газпром межрегионгаз Майкоп» заявил, что 53% абонентов платят онлайн
«Газпром межрегионгаз Майкоп» сообщил, что жители Адыгеи за последние два года стали чаще пользоваться онлайн-оплатой
В пресс-службе компании сообщили, что с 2019 года число пользователей онлайн-сервиса «Личный кабинет» выросло с 14 до 31 тыс. абонентов. Потребители газа в этом году оплатили через сервис «Мойгаз.смородина.онлайн» 45 тыс. счетов на сумму более 12 млн рублей. Всего 53% абонентов в этом году платили за потребленный газ дистанционно.
«Мы рассчитываем, что число абонентов, выбирающих онлайн-сервисы, будет неуклонно расти. Снижение эпидемиологических рисков, экономия времени и полный контроль за состоянием лицевого счета — это безусловные преимущества онлайн-расчетов», — отметил заместитель гендиректора по работе с населением Рустам Тхаркахо.
Компания-поставщик призывает граждан активно пользоваться дистанционными сервисами — и для оплаты счетов, и для передачи показаний. Для новых пользователей доступна регистрация на сайте поставщика газа. Также платить за газ можно в приложениях для смартфонов «Мой Газ» и «Сбербанк Онлайн».