«Газпром межрегионгаз Майкоп» заявил, что 53% абонентов платят онлайн

«Газпром межрегионгаз Майкоп» сообщил, что жители Адыгеи за последние два года стали чаще пользоваться онлайн-оплатой

В пресс-службе компании сообщили, что с 2019 года число пользователей онлайн-сервиса «Личный кабинет» выросло с 14 до 31 тыс. абонентов. Потребители газа в этом году оплатили через сервис «Мойгаз.смородина.онлайн» 45 тыс. счетов на сумму более 12 млн рублей. Всего 53% абонентов в этом году платили за потребленный газ дистанционно.

«Мы рассчитываем, что число абонентов, выбирающих онлайн-сервисы, будет неуклонно расти. Снижение эпидемиологических рисков, экономия времени и полный контроль за состоянием лицевого счета — это безусловные преимущества онлайн-расчетов», — отметил заместитель гендиректора по работе с населением Рустам Тхаркахо.