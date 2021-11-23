«Газпром межрегионгаз Майкоп» объявил акцию «В новый год — без долгов!»

Потребителям, полностью погасившим свою задолженность за потребленный газ до 31 декабря 2021 года, не будет предъявлена к оплате задолженность по пеням. Механизм участия в акции предельно прост: нужно единовременно и полностью оплатить долг за газ любым удобным способом, а чек приложить к заявлению в абонентском пункте по месту проживания.

«Газпром межрегионгаз Майкоп» напоминает абонентам, что неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение двух месяцев является основанием для приостановления газоснабжения.

Сейчас количество потребителей газа, которым поставщик газа имеет право приостановить газоснабжение, составляет 6 549 человек. В текущем году из-за долгов газоснабжение было приостановлено у 1 253 потребителей газа.