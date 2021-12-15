Краевой суд отменил решение о дисквалификации мэра Геленджика

С таким решением согласился геленджикский суд и дисквалифицировал Богодистова на год. Но мэр был не согласен с этим и обжаловал решение в Краснодарском краевом суде.

Напомним, в октябре прокурор Геленджика выступил с решением дисквалифицировать мэра города Алексея Богодистова. Причиной послужило то, что глава не устранил нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, землепользовании и контрактной системе.

15 декабря краевой суд отменил решение о дисквалификации Богодистова. Но его все равно признали виновным по ст. 17.7 КоАП РФ (Невыполнение законных требований прокурора). В виде наказания главе Геленджика выписали штраф в 3 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе суда.

В своем телеграме мэр написал, что суд разобрался во всех вопросах о дисквалификации, в том числе и со стороны прокуратуры:

«Оснований для дисквалификации не нашлось, продолжаем работу. При этом все представления надзорного ведомства, как и раньше, будут отрабатываться с учетом действующего законодательства. Не все можно выполнить сиюминутно — есть нормы, которые влияют на сроки исполнения предписаний».