Краевой суд отменил решение о дисквалификации мэра Геленджика

Краснодарский край

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  • © Фото из инстаграма Алексея Богодистова, instagram.com/alexeybogodistov
    © Фото из инстаграма Алексея Богодистова, instagram.com/alexeybogodistov

Мэра Геленджика Алексея Богодистова не будут дисквалифицировать

Напомним, в октябре прокурор Геленджика выступил с решением дисквалифицировать мэра города Алексея Богодистова. Причиной послужило то, что глава не устранил нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, землепользовании и контрактной системе.

С таким решением согласился геленджикский суд и дисквалифицировал Богодистова на год. Но мэр был не согласен с этим и обжаловал решение в Краснодарском краевом суде.

15 декабря краевой суд отменил решение о дисквалификации Богодистова. Но его все равно признали виновным по ст. 17.7 КоАП РФ (Невыполнение законных требований прокурора). В виде наказания главе Геленджика выписали штраф в 3 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе суда.

В своем телеграме мэр написал, что суд разобрался во всех вопросах о дисквалификации, в том числе и со стороны прокуратуры:

«Оснований для дисквалификации не нашлось, продолжаем работу. При этом все представления надзорного ведомства, как и раньше, будут отрабатываться с учетом действующего законодательства. Не все можно выполнить сиюминутно — есть нормы, которые влияют на сроки исполнения предписаний».

Алексей Богодистов Геленджик Суд

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