В Туапсинском районе шесть часов тушили лесной пожар

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В ночь на 15 декабря на мысе Кадош сгорело около 3 га леса

Сообщение о пожаре поступило спасателям около 1:06. Огонь охватил лес в районе мыса Кадош. Пожарные приехали на место около 1:10 и установили, что горит 2,8 га.

В 2:00, когда пожарные локализовали огонь, площадь пожара составляла уже 2,9 га. Полностью потушить лес удалось только в 7:10.

Ситуацию на особый контроль взяли в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Тушили огонь ночью 29 человек и 8 единиц спецтехники.

Как писали Юга.ру, в начале ноября на Кубани случилось два лесных пожара за одну ночь. Огонь тушили в Северском и Апшеронском районах.

Лесное хозяйство Пожары Туапсинский район

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