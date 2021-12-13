Госдума решила не вводить QR-коды в общественном транспорте

В Госдуме сняли с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов для поездок на общественном транспорте

Напомним, в ноябре правительство РФ решило ввести новый законопроект, согласно которому придется предъявлять QR-коды в общественных местах, поездах и самолетах.

В начале декабря стало известно, что Минтранс отказался от закона продавать авиабилеты по QR-кодам. Но согласился оставить эту меру при посадке на рейс. Так, если к моменту регистрации у пассажира не будет кода, то билет аннулируют.

13 декабря на заседании Госдумы депутаты решили не вводить QR-коды для поездок на общественном транспорте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграме, что законопроект сняли с рассмотрения:

«Сегодня на заседании Совета Думы Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект № 17358-8 о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Единогласно поддержали это предложение».

Президент РФ Владимир Путин отметил, что введение кодов в общественном транспорте является опрометчивым решением, которое ограничивает права граждан и создает дополнительные проблемы.