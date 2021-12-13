Госдума решила не вводить QR-коды в общественном транспорте

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Романа Грачева, unsplash.com
    © Фото Романа Грачева, unsplash.com

В Госдуме сняли с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов для поездок на общественном транспорте

Напомним, в ноябре правительство РФ решило ввести новый законопроект, согласно которому придется предъявлять QR-коды в общественных местах, поездах и самолетах.

В начале декабря стало известно, что Минтранс отказался от закона продавать авиабилеты по QR-кодам. Но согласился оставить эту меру при посадке на рейс. Так, если к моменту регистрации у пассажира не будет кода, то билет аннулируют.

13 декабря на заседании Госдумы депутаты решили не вводить QR-коды для поездок на общественном транспорте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграме, что законопроект сняли с рассмотрения:

«Сегодня на заседании Совета Думы Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект № 17358-8 о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Единогласно поддержали это предложение».

Президент РФ Владимир Путин отметил, что введение кодов в общественном транспорте является опрометчивым решением, которое ограничивает права граждан и создает дополнительные проблемы.

Отметим, сегодня стало известно, что получить сертификат о перенесенном коронавирусе смогут те, кто переболел неофициально или привился иностранной вакциной. Справка будет действовать полгода.

QR-коды Вакцинация Госдума РФ Коронавирус Общественный транспорт

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