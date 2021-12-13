В мэрии Краснодара объяснили, почему заказанные в 2010 году экобусы через 1,5 года оказались на свалке

В социальных сетях опубликовали фото двух экобусов, которые стоят на свалке. В мэрии Краснодара сообщили, что они сломались

Фотографии брошенной техники появились в телеграм-аккаунте «Общественный транспорт Краснодара». По словам автора снимков, на свалке уже более семи лет стоит общественный транспорт, который почти не использовался.

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В администрации города сообщили, что речь идет о четырех экобусах TROLZA-5250. Технику приобрели в 2010 году, но проработала она лишь 1,5 года. После этого вышли из строя газовые турбины. Без них транспорт работать не может.

«Эти турбины иностранного производства, и завод-изготовитель не смог заменить их. То есть фактически оказалось, что экобусы восстановлению и ремонту не подлежат. В результате длительной претензионной работы и переписки с заводом-изготовителем, в 2017 году TROLZA за счет собственных средств переделал два экобуса в троллейбусы», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Там уточнили, что потом завод обанкротился, поэтому два оставшихся экобуса не подлежат ремонту.