Краснодарский оркестр транспорта получил премию Курёхина. Это привело к скандалу
11 декабря в Санкт-Петербурге состоялось вручение премии им. Курёхина в области современного искусства
Как сообщали Юга.ру, «Концерт для оркестра общественного транспорта в четырех частях» написан Максимом Алёхиным и исполнялся 20 марта в Санкт-Петербурге на «Крипторейве» и 2 июля в краснодарской «Теплице».
Звуки для «Концерта» генерируют алгоритмы, которые в реальном времени реагируют на ускорения и замедления трамваев и троллейбусов в Краснодаре. Послушать концерт можно на его сайте. Концерт строится на сонификации — преобразовании в звук незвуковой информации. В данном случае ей служат данные о движении краснодарского транспорта, собираемые в прямом эфире. Подробнее о механике оркестра, его месте в истории современного искусства и скрытой в нем социально-политической критике можно почитать в статье на сайте Spectate.
16 сентября XII международная премия имени Сергея Курёхина огласила лонг-лист. В пятерку номинантов на гран-при «Поп-механика» попал и «Концерт транспорта» Алёхина. В октябре петербургский ЦСИ Сергея Курехина представил выставку работ, номинированных на премию.
Награждение лауреатов провели 11 декабря на пляже Чудный на берегу Финского залива. Гран-при «Поп-механика» получил режиссер Александр Артемов за спектакль «Горемычные танцы». «Концерт транспорта» Алёхина получил премию за лучший медиа-объект, хотя изначально был номинирован на гран-при.
По уставу премии победителю в гран-при причитается 200 тыс. рублей, победителям в остальных номинациях — по 100 тыс. рублей.
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Одна из номинанток в категории «Лучший медиа-объект» Анастасия Вепрева опубликовала скриншоты чата с организаторами премии, в которой ее сначала поздравили с призом за медиа-объект, а потом сообщили, что «кажется вышла ошибка». Когда Вепрева рассказала о том же казусе в фейсбуке, в комментариях ей ответила координатор премии Лиза Воробьёва и попросила «дождаться завтра»: «От себя лично — я очень переживаю, не сплю, но надеюсь, все решится каким-то образом, который будет подходящим (верное ли это слово) <...> Я со своей стороны подчеркнула бы, что это были скорее циклические ошибки, то есть одна маленькая вела за собой большую и дальше».
Это недоразумение выглядит символичным в свете того, что в этом году организаторы премии посвятили ее церемонию «самой премии, премиям, институциям и их осмыслению в современном мире». В комментах Лена Артеменко отметила, что курьез с призами проиллюстрировал «бессмысленность всех российских премий». Антонина Стебур удивилась цинизму: «институции воспроизводят риторику и структуры власти, которые нормализованы в государстве», а Даша Трофимова заявила, что «премии в этом году решили, что нужно до конца дискредитировать себя».
В комментарии для Юга.ру Алёхин пояснил, что единственный смысл премий он видит в пиаре работ. «Я был бы рад, если бы на церемонии или на предшествующей выставке со мной поспорили или поговорили о музыке. Но ни на вручении, ни на выставке сами проекты и идеи толком не представлены. Кажется, только узкий круг оргов что-то читал-смотрел. Та же Вепрева наверняка отправляла свой фильм им целиком, но в свободном доступе его нет».
«Получается какое-то светское развлечение неясно для кого. То есть стороннему зрителю крайне сложно понять, что происходит, кого и за что награждают», — резюмировал Алёхин.