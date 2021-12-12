Как сообщали Юга.ру, «Концерт для оркестра общественного транспорта в четырех частях» написан Максимом Алёхиным и исполнялся 20 марта в Санкт-Петербурге на «Крипторейве» и 2 июля в краснодарской «Теплице».

Звуки для «Концерта» генерируют алгоритмы, которые в реальном времени реагируют на ускорения и замедления трамваев и троллейбусов в Краснодаре. Послушать концерт можно на его сайте. Концерт строится на сонификации — преобразовании в звук незвуковой информации. В данном случае ей служат данные о движении краснодарского транспорта, собираемые в прямом эфире. Подробнее о механике оркестра, его месте в истории современного искусства и скрытой в нем социально-политической критике можно почитать в статье на сайте Spectate.

16 сентября XII международная премия имени Сергея Курёхина огласила лонг-лист. В пятерку номинантов на гран-при «Поп-механика» попал и «Концерт транспорта» Алёхина. В октябре петербургский ЦСИ Сергея Курехина представил выставку работ, номинированных на премию.

Награждение лауреатов провели 11 декабря на пляже Чудный на берегу Финского залива. Гран-при «Поп-механика» получил режиссер Александр Артемов за спектакль «Горемычные танцы». «Концерт транспорта» Алёхина получил премию за лучший медиа-объект, хотя изначально был номинирован на гран-при.

По уставу премии победителю в гран-при причитается 200 тыс. рублей, победителям в остальных номинациях — по 100 тыс. рублей.