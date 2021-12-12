Глава СК поручил выяснить, почему над Сочи развернули два самолета

Это случилось около 12:00 с рейсами АФЛ1136 компании «Аэрофлот» из Москвы (Шереметьево) в Сочи и СЖР219 компании «Уральские Авиалинии» из Екатеринбурга в Сочи. На первом летели 148 пассажиров (12 детей), на втором — 160 пассажиров (12 детей). К 12:17 оба самолета благополучно приземлились в Сочи. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.

Оба самолета изменили курс из-за неопознанного объекта с кодом ответчика 3203, который на рубеже 11 и 12 часов вошел в воздушное пространство аэропорта Сочи без связи с диспетчерами.

Утром 12 декабря председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Павлу Выменцу доложить об обстоятельствах инцидента.

Как сообщали Юга.ру, утром 11 декабря Boeing-737, вылетевший из Шереметьево в Краснодар, вернулся в аэропорт из-за сигнала о разгерметизации. Ранее, ночью 30 ноября три авиарейса не смогли приземлиться в Сочи и ушли на посадку в другой аэропорт.