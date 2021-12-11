В Шереметьево экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Краснодар
Boeing-737, вылетевший из Шереметьево в Краснодар утром 11 декабря, вернулся в аэропорт из-за сигнала о разгерметизации
11 декабря в 6:34 рейс вылетел из аэропорта Шереметьево в Краснодар, но при наборе высоты сработал датчик разгерметизации кабины пилотов. Экипаж принял решение вернутся в аэропорт вылета. Через 1 час 10 минут борт приземлился. О пострадавших не сообщается, пишет ТАСС.
По данным РЕН ТВ, во время посадки в салоне самолета выпали кислородные маски. По словам пассажиров, на местах А В и С система не сработала.
По данным с онлайн-табло аэропорта Шереметьево, вылет самолета принесли на 11:00.
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