В России подростков начнут вакцинировать от коронавируса до конца 2021 года

10 декабря стало известно, что в России вакцинация детей от 12 лет начнется до конца года

Напомним, 24 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Минздрав зарегистрирует вакцину «Гам-ковид-вак M». Она предназначена для возраста 12 до 17 лет. До конца года власти планируют запустить около 150 тыс. вакцин в гражданский оборот.

«Гам-Ковид-Вак М» основан на тех же компонентах, что и «Спутник V». Его будут вводить двумя компонентами с интервалом в 21 день.