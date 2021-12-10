В России подростков начнут вакцинировать от коронавируса до конца 2021 года
10 декабря стало известно, что в России вакцинация детей от 12 лет начнется до конца года
Напомним, 24 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Минздрав зарегистрирует вакцину «Гам-ковид-вак M». Она предназначена для возраста 12 до 17 лет. До конца года власти планируют запустить около 150 тыс. вакцин в гражданский оборот.
«Гам-Ковид-Вак М» основан на тех же компонентах, что и «Спутник V». Его будут вводить двумя компонентами с интервалом в 21 день.
Среди детей и подростков клинические исследования вакцины «Спутник V» начались в июне в Москве. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что концентрация действующего вещества в препарате для детей меньше в 10 раз и для подростков — в пять раз, чем для взрослых.
10 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил ТАСС, что вакцинация подростков начнется до конца 2021 года. Детей в возрасте от 12 до 15 лет будут прививать только с согласия родителей. Подростков 15-17 лет вакцинируют при наличии их собственного письменного добровольного согласия.