В Сочи у грузовика отцепился прицеп и раздавил машину. Есть погибшая

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечером 7 декабря на трассе в Сочи у грузовика оторвался прицеп с трубами. Один человек скончался

О ДТП сообщили в местных телеграм-каналах. Очевидцы написали, что все случилось на Мамайском перевале около ресторана «Мамайкале». По их словам, у грузовика при подъеме оторвался прицеп с трубами и покатился по дороге. 

На кадрах из соцсетей видно два легковых автомобиля. Один из них придавило трубами.

В пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю сообщили, что авария произошла около 21:00 в районе 171 километра автодороги «Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия». 

По предварительным данным, у грузовика «Скания» на подъеме оторвался полуприцеп, который покатился назад и наехал на легковушку «Хендай Солярис» под управлением 50-летней женщины и автомобиль «Мерседес GL», за рулем которого находился 31-летний мужчина. 

В результате 53-летнюю пассажирку «Мерседес GL» госпитализировали с травмами, позднее она скончалась. Все обстоятельства случившегося выясняют.

ДТП смерть Сочи

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В Сочи у грузовика отцепился прицеп и раздавил машину. Есть погибшая
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