В Сочи у грузовика отцепился прицеп и раздавил машину. Есть погибшая
Вечером 7 декабря на трассе в Сочи у грузовика оторвался прицеп с трубами. Один человек скончался
О ДТП сообщили в местных телеграм-каналах. Очевидцы написали, что все случилось на Мамайском перевале около ресторана «Мамайкале». По их словам, у грузовика при подъеме оторвался прицеп с трубами и покатился по дороге.
На кадрах из соцсетей видно два легковых автомобиля. Один из них придавило трубами.
В пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю сообщили, что авария произошла около 21:00 в районе 171 километра автодороги «Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия».
По предварительным данным, у грузовика «Скания» на подъеме оторвался полуприцеп, который покатился назад и наехал на легковушку «Хендай Солярис» под управлением 50-летней женщины и автомобиль «Мерседес GL», за рулем которого находился 31-летний мужчина.
В результате 53-летнюю пассажирку «Мерседес GL» госпитализировали с травмами, позднее она скончалась. Все обстоятельства случившегося выясняют.