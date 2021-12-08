В Сочи у грузовика отцепился прицеп и раздавил машину. Есть погибшая

Вечером 7 декабря на трассе в Сочи у грузовика оторвался прицеп с трубами. Один человек скончался

О ДТП сообщили в местных телеграм-каналах. Очевидцы написали, что все случилось на Мамайском перевале около ресторана «Мамайкале». По их словам, у грузовика при подъеме оторвался прицеп с трубами и покатился по дороге.

На кадрах из соцсетей видно два легковых автомобиля. Один из них придавило трубами.