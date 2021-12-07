В Краснодаре временно закроют участок улицы Орджоникидзе из-за фестиваля

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы мэрии Краснодара
    © Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Днем 10 декабря в Краснодаре закроют для автомобилей участок улицы Орджоникидзе

В Краснодаре 10 декабря в честь 75-летия Краснодарского регионального отделения Русского географического общества пройдет фестиваль «Открываем Россию заново. Всей семьёй!».

Из-за этого в пятницу с 6:00 участок улицы Орджоникидзе от Красноармейской до Красной будет закрыт для автомобилистов. А с 22:00 9 декабря участок начнут освобождать от припаркованных машин.

Снова движение восстановят после окончания мероприятия. Объехать ограниченный участок можно будет по параллельным улицам, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Дороги Краснодар Фестивали

Новости

В Краснодаре временно закроют участок улицы Орджоникидзе из-за фестиваля
Краснодарская «Типография» вошла в шорт-лист первой Национальной премии в области креативных индустрий
В восточной части Краснодара планируют создать промышленный кластер
В Краснодаре прошла мировая премьера трактора, который умеет экономить топливо
Краснодарскую активистку не стали судить за конверт с картиной «Сдирание кожи с продажного судьи»
На Кубани мужчина убил своего знакомого топором. Его задержали спустя полтора месяца

Лента новостей

«Черепаха», шкивы и счалка
Сегодня, 08:15
«Черепаха», шкивы и счалка
Как работает самый большой парк канатных дорог в России
«Я помогаю, но этого мало»
3 декабря, 10:18
«Я помогаю, но этого мало»
Как Лиза из Краснодара хотела спасти всех и придумала благотворительный стартап
Читатели Юга.ру выбрали новое название для QR-кода сертификата о вакцинации
5 декабря, 18:11
Читатели Юга.ру выбрали новое название для QR-кода сертификата о вакцинации

Реклама на сайте