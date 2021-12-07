В Краснодаре временно закроют участок улицы Орджоникидзе из-за фестиваля

В Краснодаре 10 декабря в честь 75-летия Краснодарского регионального отделения Русского географического общества пройдет фестиваль «Открываем Россию заново. Всей семьёй!».

Из-за этого в пятницу с 6:00 участок улицы Орджоникидзе от Красноармейской до Красной будет закрыт для автомобилистов. А с 22:00 9 декабря участок начнут освобождать от припаркованных машин.

Снова движение восстановят после окончания мероприятия. Объехать ограниченный участок можно будет по параллельным улицам, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.