В Краснодаре временно закроют участок улицы Орджоникидзе из-за фестиваля
Днем 10 декабря в Краснодаре закроют для автомобилей участок улицы Орджоникидзе
В Краснодаре 10 декабря в честь 75-летия Краснодарского регионального отделения Русского географического общества пройдет фестиваль «Открываем Россию заново. Всей семьёй!».
Из-за этого в пятницу с 6:00 участок улицы Орджоникидзе от Красноармейской до Красной будет закрыт для автомобилистов. А с 22:00 9 декабря участок начнут освобождать от припаркованных машин.
Снова движение восстановят после окончания мероприятия. Объехать ограниченный участок можно будет по параллельным улицам, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
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