Сбер запустил новую ипотечную программу

Сбер расширил условия кредитования и запустил ипотеку на покупку дома и земли в коттеджных поселках, которые строят с участием проектного финансирования банка. Оформить займ до 60 млн рублей можно на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 15%.

Подробности о предложении размещены на сайте.

В пресс-службе Сбера подчеркнули, что Южный и Северо-Кавказский федеральные округа привлекают жителей северных регионов России — даже с учетом роста цен на недвижимость. Молодежь берет ипотеку на жилье в центре крупных городов, а люди среднего и старшего возраста все чаще предпочитают собственные дома в пригородных зонах и малых населенных пунктах.