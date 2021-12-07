Сбер запустил новую ипотечную программу

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  • © Фото пресс-службы Сбербанка
    © Фото пресс-службы Сбербанка

Сбер запустил ипотечную программу на покупку дома и земли в коттеджных поселках

Сбер расширил условия кредитования и запустил ипотеку на покупку дома и земли в коттеджных поселках, которые строят с участием проектного финансирования банка. Оформить займ до 60 млн рублей можно на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 15%.

Подробности о предложении размещены на сайте.

В пресс-службе Сбера подчеркнули, что Южный и Северо-Кавказский федеральные округа привлекают жителей северных регионов России — даже с учетом роста цен на недвижимость. Молодежь берет ипотеку на жилье в центре крупных городов, а люди среднего и старшего возраста все чаще предпочитают собственные дома в пригородных зонах и малых населенных пунктах.

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«С 2020 года фиксируем настоящий «ипотечный бум» на строительство загородных домов и покупку квартир в городских новостройках. Все чаще к нам в офисы приходят студенты, молодые родители и семейные пары, которые хотят купить недвижимость для отдыха или сдачи в аренду. С начала пандемии мы видим тренд на покупку просторных загородных домов: в южном климате многие хотят иметь жилье в курортных зонах, проводить время на природе, заниматься приусадебным хозяйством», — рассказала заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка Лариса Безделева.

С начала года Юго-Западное отделение Сбера оформило более 107 тыс. ипотечных займов на общую сумму 239 млрд рублей. Банк каждый год удваивает объем выдачи ипотеки.

Сбербанк

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