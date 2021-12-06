На Кубани фонд социального страхования отказался выплачивать матери ребенка-инвалида положенную компенсацию
В Новокубанском районе фонд соцстраха отказал в полной компенсации женщине, которая сама купила для ребенка-инвалида специальную коляску. Получить всю сумму получилось лишь после прокурорской проверки
В Новокубанском районе местная жительница обратилась в прокуратуру после отказа фонда социального страхования полностью компенсировать ей затраты на приобретение средства реабилитации для ребенка-инвалида. Полная сумма составляла 96 тыс. рублей, в ФСС отказались выплачивать ее полностью.
Читайте также:
В итоге по заявлению женщины прошла прокурорская проверка, сообщили в пресс-службе ведомства. Только после этого удалось добиться положенной выплаты.
Ранее Юга.ру публиковали статью, в которой рассказали о том, что на Кубани опека хочет забрать 13 детей из двух приемных семей. Тогда же в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщали, что нашли нарушения в действиях органа опеки и проводят проверку. Позже следователи возбудили уголовное дело из-за действий опеки Брюховецкого района, где у приемных семей пытаются забрать детей.