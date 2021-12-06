На Кубани фонд социального страхования отказался выплачивать матери ребенка-инвалида положенную компенсацию

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Новокубанском районе фонд соцстраха отказал в полной компенсации женщине, которая сама купила для ребенка-инвалида специальную коляску. Получить всю сумму получилось лишь после прокурорской проверки

В Новокубанском районе местная жительница обратилась в прокуратуру после отказа фонда социального страхования полностью компенсировать ей затраты на приобретение средства реабилитации для ребенка-инвалида. Полная сумма составляла 96 тыс. рублей, в ФСС отказались выплачивать ее полностью.

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В итоге по заявлению женщины прошла прокурорская проверка, сообщили в пресс-службе ведомства. Только после этого удалось добиться положенной выплаты.

Ранее Юга.ру публиковали статью, в которой рассказали о том, что на Кубани опека хочет забрать 13 детей из двух приемных семей. Тогда же в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщали, что нашли нарушения в действиях органа опеки и проводят проверку. Позже следователи возбудили уголовное дело из-за действий опеки Брюховецкого района, где у приемных семей пытаются забрать детей.

Прокуратура Страхование Чиновники

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На Кубани фонд социального страхования отказался выплачивать матери ребенка-инвалида положенную компенсацию
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