На Кубани фонд социального страхования отказался выплачивать матери ребенка-инвалида положенную компенсацию

В Новокубанском районе фонд соцстраха отказал в полной компенсации женщине, которая сама купила для ребенка-инвалида специальную коляску. Получить всю сумму получилось лишь после прокурорской проверки

В Новокубанском районе местная жительница обратилась в прокуратуру после отказа фонда социального страхования полностью компенсировать ей затраты на приобретение средства реабилитации для ребенка-инвалида. Полная сумма составляла 96 тыс. рублей, в ФСС отказались выплачивать ее полностью.

В итоге по заявлению женщины прошла прокурорская проверка, сообщили в пресс-службе ведомства. Только после этого удалось добиться положенной выплаты.