В Краснодаре разыскивают мужчину, который гулял с автоматом
5 декабря в социальных сетях опубликовали видео, снятое на улице Красных Партизан. На кадрах видно, что по улице идет мужчина с автоматом за спиной. Полиция проводит проверку
Телеграм-канал «Типичный Краснодар» 5 декабря опубликовал видеозапись, снятую подписчиком около развлекательного комплекса Европа. На кадрах видно, что по пешеходной дорожке идет мужчина в капюшоне и несет за спиной автомат. Пока нет информации, оружие это или муляж.
В полиции города сообщили, что проводят проверку по этому факту. Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию, опубликованную в социальных сетях, сообщает ТАСС.
По данным на 15:00 6 декабря, проверка продолжается.
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