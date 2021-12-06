В Краснодаре разыскивают мужчину, который гулял с автоматом

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото: t.me/krd_tipich_ru
    © Фото: t.me/krd_tipich_ru

5 декабря в социальных сетях опубликовали видео, снятое на улице Красных Партизан. На кадрах видно, что по улице идет мужчина с автоматом за спиной. Полиция проводит проверку

Телеграм-канал «Типичный Краснодар» 5 декабря опубликовал видеозапись, снятую подписчиком около развлекательного комплекса Европа. На кадрах видно, что по пешеходной дорожке идет мужчина в капюшоне и несет за спиной автомат. Пока нет информации, оружие это или муляж.

В полиции города сообщили, что проводят проверку по этому факту. Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию, опубликованную в социальных сетях, сообщает ТАСС.

По данным на 15:00 6 декабря, проверка продолжается.

Краснодар Полиция

Новости

В Краснодаре разыскивают мужчину, который гулял с автоматом
Власти Краснодара завели неофициальный телеграм-канал и отказались от еженедельных онлайн-планерок, назвав их показухой
«Мы должны доводить свои обещания до конца». Мэр Краснодара потребовал ускорить строительство трамвайной ветки на Московской
В Сочи продают дом на дереве «для настоящих мужиков» за 2 млн рублей
За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 713 случаев заражения коронавирусом
В ДТП в Брюховецком районе пострадали два человека

Лента новостей

«Я помогаю, но этого мало»
3 декабря, 10:18
«Я помогаю, но этого мало»
Как Лиза из Краснодара хотела спасти всех и придумала благотворительный стартап
Читатели Юга.ру выбрали новое название для QR-кода сертификата о вакцинации
Вчера, 18:11
Читатели Юга.ру выбрали новое название для QR-кода сертификата о вакцинации
Первый день рабочей недели на Кубани будет ветреным
Сегодня, 09:28
Первый день рабочей недели на Кубани будет ветреным

Реклама на сайте