В Краснодаре разыскивают мужчину, который гулял с автоматом

5 декабря в социальных сетях опубликовали видео, снятое на улице Красных Партизан. На кадрах видно, что по улице идет мужчина с автоматом за спиной. Полиция проводит проверку

Телеграм-канал «Типичный Краснодар» 5 декабря опубликовал видеозапись, снятую подписчиком около развлекательного комплекса Европа. На кадрах видно, что по пешеходной дорожке идет мужчина в капюшоне и несет за спиной автомат. Пока нет информации, оружие это или муляж.